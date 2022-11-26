Разин заявил, что «Северсталь» проиграла «Авангарду» из-за психологии

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал комментарий после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2).

«Уже какую игру проигрываем в одну шайбу. К ребятам претензий нет по игре, по самоотдаче. К сожалению, в плане психологии проигрываем», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

«Авангард» набрал 41 очко и занимает шестое место в Восточной конференции, у «Северстали» 34 очка и девятое место на Западе. Череповецкий клуб на три очка отстает от зоны плей-офф.

Следующую игру «Авангард» проведет 28 ноября в Ярославле против «Локомотива», а «Северсталь» примет «Сибирь».