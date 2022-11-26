«Никакой паники нет». Ларионов - после поражения от СКА в КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:6).

«Так работает закон Фортуны - кому-то везет, кому-то не везет. Наши хоккеисты выкладываются по полной программе. Никакой паники нет», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Команда Романа Ротенберга с 59 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Игоря Ларионова находятся на четвертой позиции, имея в своем активе 44 очка.

В следующем матче СКА примет дома «Сочи» (29 ноября), а «Торпедо» отправится в гости к «Адмиралу» (30 ноября).