«Рейнджерс» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Эдмонтону»

В очередном матче НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Эван Бушар. Еще по одной шайбе забросили Дилан Холлоуэй и Леон Драйзайтль, реализовавший большинство.

Хозяева вели 3:0 стараниями Алексиса Лафренье, Криса Крайдера и Жульена Готье, но умудрились упустить такое преимущество. Российский форвард «рейнджеров» Артемий Панарин отметился голевой передачей.

«Нефтяники» набрали 22 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Нью-Йорк» с 24 очками уже девятый на Востоке.