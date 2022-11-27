Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» одержать сверхволевую победу в матче с «Флоридой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Флориду Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, вырвавших победу в овертайме. В их составе отличились Джордан Кайру, оформивший дубль, а также Брэндон Саад, Райан О'Райли и Владимир Тарасенко.

Россиянин также отметился голевой передачей, равно как и его соотечественники Павел Бучневич и Иван Барбашев.

Хозяева ответили точными бросками Аарона Экблада, Радко Гудаса, Картера Верхеге и Антона Лунделла в меньшинстве, после которых они вели сначала 3:0, а потом 4:1, но растеряли преимущество.

«Сент-Луис» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Пантеры» с 23 очками десятые на Востоке.