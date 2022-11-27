«Каролина» обыграла «Калгари», Свечников отметился голевой передачей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на своем льду обыграла «Калгари Флеймз».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «ураганов», в составе которых отличились Сет Джарвис, а также Мартин Нечас и Бретт Пеше, реализовавшие большинство.

Гости ответили точными бросками Адама Ружички, также воспользовавшегося численным перевесом, и Тайлера Тоффоли.

«Каролина» набрала 27 очков и вышла на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Огоньки» с 21 очком остались девятыми на Западе.