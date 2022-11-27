Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче с «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду обыграл «Филадельфию Флайерз».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Зак Паризе. Еще по разу отличились Адам Пелеч, Брок Нельсон и Энтони Боавилье. Один раз «островитяне» реализовали численное преимущество.

Гости ответили точными бросками Лукаша Седлака с передачи Ивана Проворова и Джоэла Фэраби.

«Айлендерс» набрали 30 очков и занимают четвертое место на Востоке. «Филадельфия» с 19 очками идет на 13-й позиции.