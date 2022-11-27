Шайба Кузьменко принесла «Ванкуверу» победу над «Вегасом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс».
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Брок Бэсер, Ти Джей Миллер и Элиас Петтерссон, реализовавшие большинство, а также Андрей Кузьменко и Бо Хорват. Кроме того, в активе россиянина одна результативная передача.
Хозяева ответили единственной шайбой в исполнении Джонатана Марчессо.
«Ванкувер» набрал 19 очков и занимает 12-е место на Западе.
«Вегас» с 33 очками продолжает оставаться лидером конференции.
источник: «Советский спорт»