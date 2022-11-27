Шайба Кузьменко принесла «Ванкуверу» победу над «Вегасом»

Спасибо, что живой! Как гол и пас Месси принесли Аргентине спасительную победу над Мексикой (видео)

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины обыграла Мексику (2:0) благодаря голу и результативной передаче Лионеля Месси и поднялась на второе место в группе.