Георгиев отметил, что победа над «Далласом» не только его заслуга

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев прокомментировал победу своей команды над «Даллас Старз».

«Было много бросков по моим воротам, но я чувствую, что мы играли очень, очень хорошо. Мы много времени провели в меньшинстве во втором периоде, когда у них были одни из самых опасных моментов, но при игре «5 на 5», я думаю, мы играли намного лучше. Ребята отлично помогали мне сегодня, они не давали сопернику играть на добивании. Партнеры не давали сопернику закрывать мне обзор, они проделали отличную работу», - приводит слова вратаря пресс-служба НХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «ураганов». Россиянин отразил 41 бросок и был признан первой звездой встречи.

В прошлом сезоне голкипер защищал цвета «Рейнджерс», где проиграл конкуренцию своему соотечественнику Игорю Шестеркину.