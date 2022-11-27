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Георгиев отметил, что победа над «Далласом» не только его заслуга

Действующий обладатель Кубка Стэнли сокрушил команду Дениса Гурьянова.
27 ноября 2022 11:33
автор: Александр Шульгин

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев прокомментировал победу своей команды над «Даллас Старз».

«Было много бросков по моим воротам, но я чувствую, что мы играли очень, очень хорошо. Мы много времени провели в меньшинстве во втором периоде, когда у них были одни из самых опасных моментов, но при игре «5 на 5», я думаю, мы играли намного лучше. Ребята отлично помогали мне сегодня, они не давали сопернику играть на добивании. Партнеры не давали сопернику закрывать мне обзор, они проделали отличную работу», - приводит слова вратаря пресс-служба НХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «ураганов». Россиянин отразил 41 бросок и был признан первой звездой встречи.

В прошлом сезоне голкипер защищал цвета «Рейнджерс», где проиграл конкуренцию своему соотечественнику Игорю Шестеркину.

источник: NHL (НХЛ)
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