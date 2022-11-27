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«Металлург» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

Игра прошла в Уфе.
27 ноября 2022 16:41

«Салават Юлаев» на своей площадке принимал «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу магнитогорского клуба.

В составе хозяев отличился Глеб Кузьмин.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Семена Кошелева, Егора Коробкина и Филиппа Майлле.

Таким образом, команда Виктора Козлова с 43 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Ильи Воробьева находятся на второй строчке, имея в своем активе 48 очков.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет дома «Трактор» (2 декабря), а «Металлург» отправится на выезд к «Куньлуню» (29 ноября).

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» – «Металлург» – 1:2 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы:
1:0 – Кузьмин (Аймурзин), 10:42
1:1 – Кошелев (Никонцев), 25:55
1:2 – Коробкин (Акользин, Фисенко), 43:06
1:3 – Майлле (Лейпсик), 59:07.

источник: «Советский спорт»
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