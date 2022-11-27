«Спартак» обыграл «Трактор» и продлил победную серию до четырех матчей

Московский «Спартак» победил челябинский «Трактор» и продлил победную серию до четырех матчей в Континентальной хоккейной лиге. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, которые выиграли все четыре матча своей выездной серии.
В составе победителей свои первые шайбы в КХЛ забросили спартаковцы Никита Сусуев (7-я и 26-я минута), Алексей Егоров (19) и Даниэль Усманов (40). Шайба на счету также Матвея Заседы (39).
Сусуев стал самым молодым автором гола в КХЛ и первым хоккеистом 2005 года рождения, забросившим шайбу в лиге.
У хозяев льда отличились Илья Карпухин (9), Михаил Котляревский (35) и Александр Шепелев (49).
«Спартак» набрал 41 очко и занимает шестое место в Западной конференции, у «Трактора» 33 очка и восьмое место на Востоке.
Следующую игру «Трактор» проведет 30 ноября дома с астанинским «Барысом», а «Спартак» в тот же день примет минское «Динамо».
КХЛ
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«Трактор» (Челябинск) – «Спартак» (Москва) – 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)
Голы:
0:1 – Сусуев (Савиков, Локтионов), 06:23
1:1 – Карпухин (Пулккинен), 08:56
1:2 – Егоров (Кукштель, Старченко), 18:30
1:3 – Сусуев (Егоров), 25:20
2:3 – Котляревский (Фатеев), 34:40
2:4 – Заседа (Квартальнов, Кин), 38:23
2:5 – Усманов (Чудинов), 29:23
3:5 – Шепелев (Яруллин), 48:02
Вратари: Проскуряков, Мыльников (с 39:23) - Рибар