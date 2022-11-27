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Козлов назвал причину поражения «Салавата Юлаева» в матче с «Металлургом»

Уфимский клуб проиграл своему сопернику со счетом 1:3 в матче КХЛ.
27 ноября 2022 17:57
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:3).

Отметим, что единственную шайбу уфимской команды забросил нападающий Глеб Кузьмин.

«Начало встречи было хорошим, мы пытались контролировать шайбу, у нас были моменты, смогли забить гол первыми. Но нас подкосила нелепая ошибка. Это уже пятая игра через день, нам не хватило сил, ребята достали из себя все ресурсы. Металлург соперник, который умеет дожимать и ловить соперника на ошибках», – приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата».

Добавим, что на данный момент клуб из Уфы занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 43 очка после 35 сыгранных игр.

2 декабря «Салават» примет на своей домашней арене «Трактор».

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