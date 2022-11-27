Дубль Воронкова помог «Ак Барсу» уверенно победить «Сочи» в Казани

Хоккеисты «Ак Барса» одержали домашнюю победу над «Сочи» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе казанской команды дубль записал на свой счет Дмитрий Воронков, отличившийся на 21-й и 46-й минутах. По одной шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий (2), Вадим Шипачев (11), Артем Галимов (32) и Илья Сафонов (40). Гости ответили голами Артура Тянулина (27) и Дмитрия Уткина (40).
Таким образом, подопечные Олега Знарка набирают 36 очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Дмитрия Кокорева замыкает (11-е место) турнирную таблицу на Западе, имея в своем активе 16 очков.
Добавим, что 30 ноября «Ак Барс» сыграет дома против «Сибири», а 29 ноября «Сочи» сыграют в гостях против СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) – «Сочи» (Сочи) – 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)
Голы:
1:0 – Кагарлицкий (Шипачев, Юдин), 01:10
2:0 – Шипачев (Юдин, Кагарлицкий), 10:13
3:0 – Воронков (Радулов, Войнов), 20:24 (бол.)
3:1 – Тянулин, (Бабенко), 26:28
4:1 – Галимов (Дыняк, Лучевников), 31:45
4:2 – Уткин (Завгородний, Ярулин), 39:13
5:2 – Сафонов, 39:51
6:2 – Воронков (Кагарлицкий, Шипачев), 45:41 (бол.)
Вратари: Мифтахов – Третьяк