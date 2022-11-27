Дубль Воронкова помог «Ак Барсу» уверенно победить «Сочи» в Казани

Хоккеисты «Ак Барса» одержали домашнюю победу над «Сочи» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе казанской команды дубль записал на свой счет Дмитрий Воронков, отличившийся на 21-й и 46-й минутах. По одной шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий (2), Вадим Шипачев (11), Артем Галимов (32) и Илья Сафонов (40). Гости ответили голами Артура Тянулина (27) и Дмитрия Уткина (40).

Таким образом, подопечные Олега Знарка набирают 36 очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Дмитрия Кокорева замыкает (11-е место) турнирную таблицу на Западе, имея в своем активе 16 очков.

Добавим, что 30 ноября «Ак Барс» сыграет дома против «Сибири», а 29 ноября «Сочи» сыграют в гостях против СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Сочи» (Сочи) – 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Кагарлицкий (Шипачев, Юдин), 01:10

2:0 – Шипачев (Юдин, Кагарлицкий), 10:13

3:0 – Воронков (Радулов, Войнов), 20:24 (бол.)

3:1 – Тянулин, (Бабенко), 26:28

4:1 – Галимов (Дыняк, Лучевников), 31:45

4:2 – Уткин (Завгородний, Ярулин), 39:13

5:2 – Сафонов, 39:51

6:2 – Воронков (Кагарлицкий, Шипачев), 45:41 (бол.)

Вратари: Мифтахов – Третьяк