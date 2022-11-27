Гатиятулин после поражения от «Спартака» признал, что у «Трактора» существуют проблемы с реализацией

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после поражения своей команды от «Спартака» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Есть проблемы с реализацией: были моменты в большинстве и при выходах «два в один». Не хватает нам завершения. Эти моменты повлияли на исход матча», - приводит слова специалиста пресс-служба челябинского клуба.

Отметим, что «Спартак» набрал 41 очко и занимает шестое место в Западной конференции, у «Трактора» 33 очка и восьмое место на Востоке.

Следующую игру «Трактор» проведет 30 ноября дома с астанинским «Барысом», а «Спартак» в тот же день примет минское «Динамо».