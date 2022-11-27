Знарок о капитанстве Радулова: Сегодня был он, дальше посмотрим

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал назначение Александра Радулова капитаном в матче регулярного первенства КХЛ против «Сочи».

«Что понравилось сегодня? Забили в большинстве, в меньшинстве не пропустили, рисунок был неплохой. Радулов сегодня был капитаном, а дальше - посмотрим. Ждать ли возвращения Бурмистрова в состав? Все вопросы к руководству», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Ак Барса». Отметим, что в составе казанской команды дубль записал на свой счет Дмитрий Воронков, отличившийся на 21-й и 46-й минутах. По одной шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий (2), Вадим Шипачев (11), Артем Галимов (32) и Илья Сафонов (40). Гости ответили голами Артура Тянулина (27) и Дмитрия Уткина (40).

Таким образом, подопечные Знарка набирают 36 очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Дмитрия Кокорева замыкает (11-е место) турнирную таблицу на Западе, имея в своем активе 16 очков.

Добавим, что 30 ноября «Ак Барс» сыграет дома против «Сибири», а 29 ноября «Сочи» сыграют в гостях против СКА.