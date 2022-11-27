Гришин - о победе над «Трактором»: Показали интересный и зрелищный хоккей

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин дал комментарий после победы своей команды над «Трактором» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Вышли играть две команды. Показали интересный и зрелищный хоккей, огромное количество моментов, много бросков», - приводит слова специалиста пресс-служба челябинского клуба.

Отметим, что «Спартак» набрал 41 очко и занимает шестое место в Западной конференции, у «Трактора» 33 очка и восьмое место на Востоке.

Следующую игру «Трактор» проведет 30 ноября дома с астанинским «Барысом», а «Спартак» в тот же день примет минское «Динамо».