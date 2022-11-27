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Йордан попрощался с болельщиками «Амура», хотя предполагается, что чех вернется в команду

Хоккеисту отбыл на родину по семейным обстоятельствам.
27 ноября 2022 21:23
автор: Александр Шульгин

Защитник хабаровского «Амура» Михал Йордан попрощался с болельщиками команды.

«Хочу сказать большое спасибо за поддержку и понимание. У меня случилась непростая ситуация, и нужно ехать домой и побыть какое то время с семьей. Хотелось сказать большое спасибо за эти годы, которые я провел в Хабаровске. Когда я прилетел, я не думал, что останусь здесь почти на шесть лет, но мне очень приятно было здесь играть перед хорошими болельщиками. Тяжело, но посмотрим, что будет в будущем, и хочу ещё раз сказать всем большое спасибо за поддержку», - приводит слова хоккеиста клубная пресс-служба хабаровчан.

Напомним, накануне стало известно о том, что супруга Йордана, находящаяся в Чехии, катаясь на лошади, сломала ногу. Из-за этого спортсмен принял решение вернуться на родину, хотя о расторжении контракта речи не шло.

В текущем сезоне 32-летний чех провел 22 матча, в которых набрал 11 (2+9) очков.

источник: ХК «Амур»
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Йордан попрощался с болельщиками «Амура», хотя предполагается, что чех вернется в команду
Хоккеисту отбыл на родину по семейным обстоятельствам.
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