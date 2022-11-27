Кулемин назвал причины поражения «Салавата Юлаева» от «Металлурга»

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин дал комментарий после поражения своей команды от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра была равная, они реализовали свои моменты. У нас было много шансов забить, надо их реализовывать», - приводит слова хоккеиста пресс-служба уфимского клуба.

Команда Виктора Козлова с 43 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Ильи Воробьева находятся на второй строчке, имея в своем активе 48 очков.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет дома «Трактор» (2 декабря), а «Металлург» отправится на выезд к «Куньлуню» (29 ноября).