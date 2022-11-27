Станислав Галиев: Хорошая игра для нас, порадовали болельщиков

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев дал комментарий после победы своей команды над «Сочи» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра для нас, порадовали болельщиков, надо продолжать в том же духе, набирать уверенность в атаке», - приводит слова хоккеиста пресс-служба казанского клуба.

Подопечные Олега Знарка набирают 36 очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Дмитрия Кокорева замыкает (11-е место) турнирную таблицу на Западе, имея в своем активе 16 очков.

Добавим, что 30 ноября «Ак Барс» сыграет дома против «Сибири», а 29 ноября «Сочи» сыграют в гостях против СКА.