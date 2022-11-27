Галлан об отсутствии Кравцова в составе «Рейнджерс»: Так кого мне убрать, чтобы его поставить?

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал отсутствие в составе команды российского форварда Виталия Кравцова.

«Мне нравится этот парень, но прямо сейчас он наш дополнительный нападающий. Я доволен составом. Четвертое звено играет очень хорошо. Так, кого мне убрать, чтобы поставить Кравцова, который сыграл шесть игр в этом году, получил травму и перенес операцию?», - написал специалист в своих соцсетях.

Напомним, в активе Кравцова всего шесть матчей в НХЛ в текущем сезоне, в которых он сделал одну результативную передачу.

После 22 матчей «рейнджеры» с 24 очками идут на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.