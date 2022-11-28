Три очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Аризону» со счетом 4:3.
В составе «Уайлд» забивали Кирилл Капризов (9-я минута), Сэм Стил (25), Джаред Спаржон (41) и Мэттью Болди в большинстве (47). Отметим, что россиянин Капризов отличился также двумя голевыми передачами.
У «Койотис» шайбы забрасывали Ник Шмальц (39), Лоусон Круз (57) и Янис Мозер (59).
«Дикие» с 22 очками занимают пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, где «Койоты» с 17 очками идут седьмыми.
«Миннесота» 2 декабря примет «Эдмонтон», «Аризона» в этот же день сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота Уайлд» - «Аризона Койотис» - 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Голы:
1:0 – Капризов (Эрикссон Эк), 8:08
2:0 – Стил (Брудин, Капризов), 24:01
2:1 – Шмальц (Келлер, Гостисбеер), 38:36
3:1 – Спаржон (Эрикссон Эк, Миддлтон), 40:36
4:1 – Болди (Эддисон, Капризов), 46:33 (Бол.)
4:2 – Круз (Маччелли), 56:42
4:3 – Мозер (Маччелли, Бьюгстэд), 58:12