Шайба Кузьменко в овертайме принесла «Ванкуверу» победу над «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча завершилась в овертайме о счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых отличились Кайл Берроуз, Илья Михеев, Элиас Петтерссон и Андрей Кузьменко. В активе обоих россиян также по голевой передаче.

Хозяева ответили дублем Люка Канина, а также шайбой Логана Кутюра, с передачи Александра Барабанова реализовавшего численное большинство.

«Ванкувер» набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Акулы» с 18 очками расположились на 13-й позиции.