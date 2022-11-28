Капризов заявил, что его не волнуют мнения СМИ о его игре

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал оценку различными СМИ уровня своей игры.

«Честно говоря, я не думаю о своей игре и не критикую себя, если все идет хорошо. Я просто играю, и пусть СМИ пишут о том, играю я лучше или хуже. Я сосредоточен на своей игре и просто делаю то, что в моих силах», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

Напомним, 28 ноября «Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Аризону» со счетом 4:3. Капризов стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач.

«Дикари» с 22 очками занимают пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Миннесота» 2 декабря примет «Эдмонтон».