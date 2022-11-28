Никита Гусев признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков минувшей недели.

Лучшим вратарем второй раз в сезоне и в карьере признан голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев. По его воротам было нанесено 52 броска, из которых он отразил 96,15%. Его коэффициент надежности составил 0,97. В обоих матчах с его участием «Локомотив» победил.

Лучшим защитником недели признан игрок «Спартака» Максим Чудинов. Для него это третья подобная награда в карьере. На счету Чудинова 2 очка (1+1), четыре силовых приема и семь блокированных бросков. Общий показатель полезности хоккеиста +3.

Лучшим нападающим недели третий раз в карьере признан хоккеист СКА Никита Гусев. На его счету три шайбы и три голевые передачи.

Лучшим новичком недели стал вратарь череповецкой «Северстали» Тимофей Королев, который одержал вместе с командой одну победу в двух матчах. По воротам Королева бросали 46 раз, он отразил 91,3% бросков. Коэффициент надежности составил 2,03.

На звание лучшего новичка номинируются игроки 2001 года и моложе, проведшие в предыдущих сезонах не более 20 игр в КХЛ.