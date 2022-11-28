«Нефтехимик» в овертайме победил «Амур» в матче КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, которые добыли победу в овертайме.

В составе победителей отличились Максим Березин (13-я минута), Илья Федотов (29), Рафаэль Бикмуллин (35). Победную шайбу в овертайме забросил Андрей Чивилев (65).

У хозяев льда шайбы на свой счет записали Ярослав Лихачев (21), Денис Вихарев (22) и Иван Николишин (57).

«Нефтехимик» набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, у «Амура» на очко меньше, он замыкает таблицу на Востоке.

Обе команды встретятся между собой вновь 30 ноября в Хабаровске.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Березин (Шафигуллин), 12:52

1:1 – Лихачев (Аляев, Гребенкин), 20:56 (бол.)

2:1 – Вихарев (Дрозг), 21:17

2:2 – Федотов (Камара, Порядин), 28:06 (бол.)

2:3 – Бикмуллин (Шафигуллин, Галимов), 34:02

3:3 – Николишин (Шаров, Аляев), 56:10

3:4 – Чивилев, 64:14

Вратари: Калниньш - Тихомиров