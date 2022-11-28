Шайба Эберта принесла победу «Автомобилисту» над «Барысом» в овертайме

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Барысом» завершился победой клуба из Екатеринбурга со счетом 3:3.

Отметим, в основное время соперники обменялись заброшенными шайбами. В составе хозяев голы забили Ник Эберт (13-я минута) и Виктор Неучев (29) и Павел Куликов (54), а гости ответили результативными бросками Никиты Михайлиса (1), Егора Петухова (6) и Энтони Луиса (13).

Победную шайбу в овертайме забросил Ник Эберт (61).

Отметим, что сегодняшняя победа позволила «Автомобилисту» набрать 51 очко и сохранить первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» остается на девятом месте, имея в своем активе 31 очко.

Добавим, что 30 ноября команда Андрея Скабелки сыграет против «Трактора» в Челябинске, а 2 декабря снова встретится с «Автомобилистом», но уже на своей домашней арене.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Астана) – 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Михайлис (Гайтамиров), 00:55

0:2 – Петухов (Шалапов, Грэм), 05:08

1:2 – Эберт, 12:37

1:3 – Луис (Вей, Шайхмедденов), 12:51

2:3 – Неучев (Да Коста), 28:07

3:3 – Куликов (Хрипунов, Белоусов), 53:47

4:3 – Эберт ( Да Коста), 60:36

Вратари: Галкин – Бояркин