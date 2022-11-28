World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шайба Эберта принесла победу «Автомобилисту» над «Барысом» в овертайме

Клуб из Екатеринбурга сохраняет лидерство на Востоке.
28 ноября 2022 19:31
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Барысом» завершился победой клуба из Екатеринбурга со счетом 3:3.

Отметим, в основное время соперники обменялись заброшенными шайбами. В составе хозяев голы забили Ник Эберт (13-я минута) и Виктор Неучев (29) и Павел Куликов (54), а гости ответили результативными бросками Никиты Михайлиса (1), Егора Петухова (6) и Энтони Луиса (13).

Победную шайбу в овертайме забросил Ник Эберт (61).

Отметим, что сегодняшняя победа позволила «Автомобилисту» набрать 51 очко и сохранить первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» остается на девятом месте, имея в своем активе 31 очко.

Добавим, что 30 ноября команда Андрея Скабелки сыграет против «Трактора» в Челябинске, а 2 декабря снова встретится с «Автомобилистом», но уже на своей домашней арене.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Астана) – 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Михайлис (Гайтамиров), 00:55

0:2 – Петухов (Шалапов, Грэм), 05:08

1:2 – Эберт, 12:37

1:3 – Луис (Вей, Шайхмедденов), 12:51

2:3 – Неучев (Да Коста), 28:07

3:3 – Куликов (Хрипунов, Белоусов), 53:47

4:3 Эберт ( Да Коста), 60:36

Вратари: Галкин – Бояркин

Это интересно:
Шайба Эберта принесла победу «Автомобилисту» над «Барысом» в овертайме
Клуб из Екатеринбурга сохраняет лидерство на Востоке.
28.11.2022 19:31
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Нефтехимик» в овертайме победил «Амур» в матче КХЛ
Через два дня команды вновь встретятся в Хабаровске.
28.11.2022 14:30
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Никита Гусев признан лучшим нападающим недели в КХЛ
Нападающий СКА третий раз в карьере добивается подобной награды.
28.11.2022 12:29
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Салават Юлаев» поместил Бочарова в список отказов
Форвард не будет выступать за уфимский клуб.
28.11.2022 11:24
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Трактор» исключил Бурдасова из списка травмированных
Хоккеист готов принять участие в следующих матчах команды.
28.11.2022 09:58
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Капризов заявил, что его не волнуют мнения СМИ о его игре
Россиянин снова отличился в матче регулярного первенства НХЛ.
28.11.2022 09:48
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Канадец Шапю на неделю покинул «Барыс» по семейным обстоятельствам
Форвард взял отпуск за свой счет.
28.11.2022 09:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Кузьменко в овертайме принесла «Ванкуверу» победу над «Сан-Хосе»
Россиянин отметился также голевой передачей.
28.11.2022 08:44
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Три очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Россиянин забил гол и отдал две голевые передачи.
28.11.2022 08:26
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Галлан об отсутствии Кравцова в составе «Рейнджерс»: Так кого мне убрать, чтобы его поставить?
Россиянин провел всего шесть матчей в текущем сезоне НХЛ.
27.11.2022 23:46
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Бороться с Валиевой на чемпионате России могут четверо, и Трусовой среди них нет. Итоги Гран-при
По общему зачету завершившейся серии из шести турниров можно определить не только будущих финалистов Гран-при, но и весь расклад сил в российской «фигурке».
Ох уж эта Африка! Как ганцы в сумасшедшем матче с корейцами вырвали первую победу на ЧМ-2022
Дубль Мохаммеда Кудуса помог сборной Ганы дожать Южную Корею (3:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
«Кейн должен забить Уэльсу, Штаты могут не справиться с Ираном». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и B: Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США.
Настоящие братушки! Как Сербия с русской щедростью подарила ничью скандальному Камеруну
В пока что самом веселом матче на ЧМ-2022 сборная Сербии в группе G не удержала победу над камерунцами (3:3), ведя с разницей в два мяча.
Дом престарелых под флагом Бельгии и другие мемы ЧМ-2022
Главные события чемпионата мира по футболу в Катаре в картинках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 28.11.2022: на кону 5 750 000 рублей!
28 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Сербы и корейцы пострадают от африканцев». Прогнозы Сафонова на матчи ЧМ-2022
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Камерун - Сербия, Южная Корея - Гана, Бразилия - Швейцария, Португалия - Уругвай.
Русский вечер в НХЛ! Голы и передачи Капризова и Кузьменко снова приносят победы (видео)
Гол и две результативные передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» (4:3), а «Ванкувер» в гостях добыл волевую победу с таким же счетом над «Сан-Хосе» благодаря шайбе Андрея Кузьменко в овертайме.
Команда-Мюнхгаузен. Как Германия угодила в «испанское болото» и сама себя из него вытащила (видео)
В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Германии была в шаге от второго поражения, но вырвала ничью у Испании (1:1) и сохранила неплохие шансы на выход в 1/8 финала.
Коста-Рика забивает единственным ударом за два матча! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика