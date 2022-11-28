Скабелка о поражении «Барыса»: Тяжело противостоять мастерам из «Автомобилиста»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4).

Отметим, что за клуб из Астаны заброшенными шайбами отметились Никита Михайлис, Егор Петухов и Энтони Луис.

«В основное время могло произойти все, что угодно. Могли одержать победу, но потерпели обидное поражение. В составе «Автомобилиста» много хоккейных мастеров, тяжело противостоять. Мы проводим работу над ошибками, несмотря на проигрыш, смогли забрать одно очко у сильного соперника», – приводит слова тренера «Барыса» пресс-служба КХЛ.

Напомним, что «Барыс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 31 очко после 36 игр. 30 ноября команда сыграет с «Трактором» в Челябинске.