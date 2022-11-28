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«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Авангард»

Ярославцы смогли переломить ход неудачно складывавшейся встречи.
28 ноября 2022 21:43
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл омский «Авангард».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Рушан Рафиков, Даниил Бут и Степан Никулин. Гости ответили шайбами Владимира Ткачева и Алексея Береглазова.

Железнодорожники набрали 50 очков и вышли на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Омичи с 41 очком остались на шестой позиции на Востоке.

Отметим, что победная серия ярославцев достигла уже четырех матчей.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) - «Авангард» (Омск) - 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Голы:
1:0 - Рафиков (Каюмов, Никулин), 12:21
1:1 - Ткачев (Грицюк), 31:19
1:2 - Береглазов (Белов), 34:55
2:2 - Бут (Андронов, Елесин), 46:38
3:2 - Никулин (Алексеев, Рафиков), 49:54
Вратари: Бочаров - Демченко.

источник: «Советский спорт»
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