ЦСКА одолел «Витязь» в домашнем матче КХЛ 

Хоккеисты ЦСКА одержали домашнюю победу над «Витязем» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за команду из Балашихи хет-триком отметился Скотт Уилсон (16-я, 20 и 53 минуты), одна заброшенная шайба на счету Владислава Кара (18). В составе хозяев дубли на счету Андрея Светлакова (39 и 57) и Никиты Нестерова (34, 60), по голу забили Матвей Васин (50) и Максим Сорокин (55).

Таким образом, подопечные Сергея Федорова набирают 51 очко и поднимаются на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда Вячеслава Буцлаева остается на восьмом месте, имея в своем активе 37 очков.

Добавим, что 30 ноября ЦСКА на своей домашней арене примет «Авангард, а «Витязь» в тот же день отправится в гости к московскому «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Витязь» (Балашиха) – 6:4 (0:3, 2:0, 4:1)

Голы:

0:1 – Уилсон (Рой, Рассказов), 15:00 (бол.)

0:2 – Кара (Старков, Головков), 17:28

0:3 – Уилсон (Галузин), 19:05

1:3 – Нестеров (Окулов), 33:06 (бол.)

2:3 – Светлаков (Соркин, Абрамов), 38:18

3:3 – Васин (Нестеров, Дыбленко), 49:00

3:4 – Уилсон (Воронков, Рой), 52:53

4:4 – Соркин (Светлаков), 54:46

5:4 – Светлаков (Соркин, Абрамов) 56:52

6:4 – Нестеров, 59:05

Вратари: Шарыченков – Сапрыкин