Московское «Динамо» проиграло минским одноклубникам, пропустив шесть шайб

Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло минскому «Динамо» со счетом 2:6.

На шайбы хоккеистов москвичей Владислава Михайлова (9-я минута) и Уила Джордана (9) минчане ответили дублями Артема Демкова (20 - в большинстве и 56) и Романа Горбунова (26 и 36, обе в большинстве) и голами Райана Спунера (24) и Виталия Пинчука (42).

Российская команда с 41 очком идет пятой на Западе, где клуб из Белоруссии с 39 очками занимает седьмое место.

30 ноября бело-голубые примут «Витязь», минчане в этот же день сыграют в гостях со «Спартаком».