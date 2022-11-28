Кудашов нашел пользу в поражении от минского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного первенства КХЛ против минских одноклубников.

«Естественно, что счет и результат нас не устраивают. А игру можно разделить до того момента, когда не засчитали гол. До него всё было нормально, а потом повалилось как снежный ком. Положительная ситуация в том, что эти игры и этот последний отрезок дали возможность посмотреть на игроков с другой стороны - в сложной ситуации - и определить, кто из них на что способен в сложные моменты», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу белорусской команды. На шайбы хоккеистов москвичей Владислава Михайлова (9-я минута) и Уила Джордана (9) минчане ответили дублями Артема Демкова (20 - в большинстве и 56) и Романа Горбунова (26 и 36, обе в большинстве) и голами Райана Спунера (24) и Виталия Пинчука (42).

Российская команда с 41 очком идет пятой на Западе, где клуб из Белоруссии с 39 очками занимает седьмое место.

30 ноября бело-голубые примут «Витязь», минчане в этот же день сыграют в гостях со «Спартаком»