Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (6:4).

Отметим, что в составе московской команды дублем отметились Андрей Светлаков и Никита Нестеров. По голу на счету у Матвея Васина и Максима Соркина.

«Начало встречи получилось трудным. Подарили сопернику много моментов, которые он реализовал. Соперник провел хороший матч, создал нам кучу трудностей. К счастью, не посыпались, не бросили играть после пропущенных шайб. Проявили армейский характер. Хочу поздравить всех нас с победой», – приводит слова Федорова пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что на данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 51 очко.

30 ноября подопечные Федорова сыграют с «Авангардом» в Москве.