Три очка Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» победить «Баффало»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила в овертайме «Баффало Сэйберс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей по три результативные передачи сделали Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Кучеров стал 14-м российским хоккеистом в НХЛ, кому удалось набрать за карьеру 650 очков (256+394). Он также был признан второй звездой матча.

13-е место в списке среди россиян занимает Алексей Жамнов, набравший за карьеру 719 очков.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский остался в запасе.

«Тампа» набрала 27 очков и занимает пятое место, у «Баффало» 19 очков и 13-е место. Обе команды играют в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» - «Тампа-Бэй» - 5:6ОТ (2:2, 1:1, 2:2, 0:1)

Голы:

0:1 – Пойнт (Кучеров, Хагель), 07:54 (бол.)

0:2 – Перри (Стэмкос), 16:48

1:2 – Томпсон, 17:54

2:2 – Куинн (Петерка, Пауэр), 18:53

3:2 – Джост (Окпосо, Гиргенсонс), 29:07

3:3 – Пойнт (Кучеров, Сергачев), 36:26

4:3 – Козенс (Далин, Самуэльссон), 49:37

5:3 – Скиннер (Томпсон, Так), 54:19

5:4 – Стэмкос (Киллорн, Сергачев), 54:35

5:5 – Хагель (Кучеров, Сергачев), 57:58 (бол.).

5:6 – Стэмкос (Пол), 62:44.

Вратари: Луукконен — Эллиотт