Гол Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:5 в пользу гостей, которые укрепили свое лидерство на Востоке.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился Артемий Панарин, который прервал 12-матчевую безголевую серию игр. У 31-летнего россиянина 25 очков (6+19) в 23 матчах сезона.

«Нью-Джерси» продолжает лидировать в Восточной конференции с 38 очками, а «Рейнджерс» занимает девятое место, набрав 24 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Нью-Джерси Дэвилз» - 3:5 (2:2, 1:1, 2:2, 0:1)

Голы:

1:0 – Панарин (Хытил, Миллер), 01:20

2:0 – Зибанежад (Крайдер, Труба), 03:01

2:1 – Татар (Братт, Хишир). 07:33

2:2 – Шарангович, 13:25

2:3 – Хьюз (Мерсер), 25:44

2:4 - Маклеод (Вуд, Зеттерлунд)

3:4 – Трочек (Крайдер, Фокс), 53:18 (бол.)

3:5 – Шарангович (Татар), 59:44 (в пустые ворота).

Вратари: Шестеркин - Ванечек