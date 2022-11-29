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Вратарь «Айлендерс» Сорокин стал третьей звездой недели в НХЛ

Россиянин со своей командой выиграл все три матча недели.
29 ноября 2022 08:38
автор: Александр Евграфов

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте лиги.

«Айлендерс» выиграл все три матча прошлой недели, во всех трех принимал участие Сорокин. Российский голкипер отразил 103 из 107 бросков в створ своих ворот.

Второй звездой стал защитник «Виннипега» Джо Морриси, у которого 7 (3+4) очков в четырех матчах. Его шайбы дважды приносили победу в овертаймах.

Первой звездой назван нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон, забросивший в четырех матчах шесть шайб и сделавший две результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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