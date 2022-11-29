Вратарь Шестеркин раскритиковал свою игру в матче с «Нью-Джерси»

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин раскритиковал свою игру после матча с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает журналист Винс Меркольяно.

«Вратарская игра опять была дерьмовой. Мне стыдно. Каждый их гол был простым для меня. Я должен был остановить эти шайбы. Если наша команда хочет побеждать, я обязан играть лучше. А я играю так плохо», - отметил Шестеркин.

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:5 в пользу гостей, которые укрепили свое лидерство на Востоке.

В матче Шестеркин отразил 33 из 37 бросков по своим воротам (пятая шайба была заброшена в пустые ворота).