34 сэйва Тарасова и голевой пас Гаврикова не помогли «Коламбусу» в игре с «Вегасом»

«Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 3:2.

Счет открыли гости, отличились Уильям Карлссон (16-я минута) и Уильям Каррье (17). Во втором и третьем периодах Джонни Годро (34) и Бун Дженнер (53) счет сравняли. Голевая передача на счету Владислава Гаврикова. Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Вегаса».

Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 34 из 36 бросков по своим воротам, а также смог отбить пять из шести буллитов, но этого оказалось недостаточным для победы.

«Вегас» лидирует в Западной конференции, имея 35 очков после 24 матчей, «Коламбус» замыкает турнирную таблицу на Востоке, набрав в 21 игре 16 очков.