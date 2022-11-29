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Тренер «Рейнджерс» Галлан заступился за Шестеркина

Жерар Галлан считает, что проблема во всей команде, а не в голкипере.
29 ноября 2022 10:52
автор: Александр Евграфов

Тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан считает, что вратарь команды Игорь Шестеркин не виноват в поражении команды от «Нью-Джерс Дэвилз».

В понедельник «рейнджеры» проиграли третий матч подряд, пропустив пять шайб. После игры обладатель Везина Трофи, приза лучшему вратарю НХЛ, Игорь Шестеркин взял вину за поражение на себя.

«Проблема кроется в команде, во всех наших игроках, тренерах, всех. Нам надо изменить ситуацию», - ответил Галлан на вопрос является ли игра Шестеркина проблемой для команды. Его слова цитирует журналистка Молли Уокер в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 17 матчей, в 10 его команда побеждала. «Рейнджерс» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 24 очка.

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