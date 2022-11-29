Белорусский хоккеист Шарангович признан третьей звездой дня в НХЛ

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте организации.

Форвард отличился дублем в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата.

Второй звездой признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого заброшенная шайба и две голевые передачи в матче с Флоридой (4:3 ОТ).

Первой звездой стал игрок «Тампы» Стивен Стэмкос, шайба которого, заброшенная в овертайме, принесла победу над Баффало.