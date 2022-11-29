«Металлург» разгромил на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на выезде нанес поражение «Куньлуню».
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей.
В составе сталеваров шайбы забросили Егор Коробкин (23-я минута), Джош Карри (35-я), Данила Юров (37-я), Никита Коростелев (39-я), Алексей Маклюков (54-я) и Владислав Еременко (58-я).
Хозяева ответили голом Тайлера Вона (7-я).
«Металлург» набрал 50 очков. Команда продолжает располагаться на втором месте на Востоке.
«Кунлунь» с 29 очками замыкает десятку в турнирной таблице Западной конференции.
источник: «Советский спорт»