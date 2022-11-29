Две шайбы Хуснутдинова принесли СКА победу над «Сочи»

Двадцать лет спустя! Как Сенегал второй раз в истории попал в 1/8 финала чемпионата мира (видео)

Сенегал благодаря победе над Эквадором в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:1) вышел в 1/8 финала вместе с Нидерландами, которые в параллельном матче переиграли Катар (2:0). Главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе пробился в плей-офф ЧМ спустя 20 лет после того, как сделал это в качестве капитана своей сборной.