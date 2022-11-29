World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Две шайбы Хуснутдинова принесли СКА победу над «Сочи»

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл первый из последних трех матчей.
29 ноября 2022 22:02
автор: Александр Поволоцкий

СКА на своем льду нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе СКА дубль оформил Марат Хуснутдинов (12-я и 49-я минуты). По шайбе забросили Дмитрий Яшкин (15-я), Александр Никишин (36-я) и Никита Гусев (52-я).

Гости ответили голами в исполнении Никиты Зоркина (41-я) и Тимура Хафизова (44-я).

Таким образом, СКА с 61 очком лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» находится на 11-й строчке, имея в своем активе 16 очков.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Две шайбы Хуснутдинова принесли СКА победу над «Сочи»
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл первый из последних трех матчей.
29.11.2022 22:02
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Металлург» разгромил на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ
Встреча прошла в Мытищах.
29.11.2022 21:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Белорусский хоккеист Шарангович признан третьей звездой дня в НХЛ
На счету форварда дубль в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».
29.11.2022 11:36
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Тренер «Рейнджерс» Галлан заступился за Шестеркина
Жерар Галлан считает, что проблема во всей команде, а не в голкипере.
29.11.2022 10:52
Хоккей
автор: Александр Евграфов
34 сэйва Тарасова и голевой пас Гаврикова не помогли «Коламбусу» в игре с «Вегасом»
Российский вратарь отбил 34 броска по воротам и пять из шести буллитов.
29.11.2022 08:58
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Вратарь Шестеркин раскритиковал свою игру в матче с «Нью-Джерси»
Российский голкипер признался, что ему стыдно за нее
29.11.2022 08:47
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Вратарь «Айлендерс» Сорокин стал третьей звездой недели в НХЛ
Россиянин со своей командой выиграл все три матча недели.
29.11.2022 08:38
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Гол Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»
Российский хоккеист прервал 12-матчевую безголевую серию игр.
29.11.2022 08:31
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Три очка Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» победить «Баффало»
Кучеров стал 14-м россиянином, который смог набрать 650 очков в НХЛ.
29.11.2022 08:21
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Федоров – о победе над «Витязем»: ЦСКА проявил характер, не бросив играть после пропущенных шайб
Столичный клуб отыгрался со счета 0:3 
28.11.2022 23:45
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Австралия – Дания, Тунис – Франция, Саудовская Аравия – Мексика, Польша – Аргентина: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах C и D 30.11.2022
30 ноября Лионель Месси и Роберт Левандовски разыграют билет в плей-офф ЧМ-2022. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах C и D.
Двадцать лет спустя! Как Сенегал второй раз в истории попал в 1/8 финала чемпионата мира (видео)
Сенегал благодаря победе над Эквадором в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:1) вышел в 1/8 финала вместе с Нидерландами, которые в параллельном матче переиграли Катар (2:0). Главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе пробился в плей-офф ЧМ спустя 20 лет после того, как сделал это в качестве капитана своей сборной.
«Польша проиграет Аргентине, но выйдет в плей-офф». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Тунис – Франция, Австралия – Дания, Польша – Аргентина, Саудовская Аравия – Мексика.
Малинину поставили меньше Семененко, Трусова снялась с чемпионата России по прыжкам. Что нового в фигурном катании
В Финляндии прошел последний отборочный этап международной серии Гран-при. Теперь известны шестерки финалистов во всех видах катания.
Каталажка вместо мундиаля. Как испанский болельщик хотел попасть на ЧМ-2022, а оказался в иранской тюрьме
Испанец Сантьяго Санчес намеревался дойти пешком до Катара, чтобы поболеть на чемпионате мира за свою сборную, но вояж обернулся для него кошмаром.
«Кейн должен забить Уэльсу, Штаты могут не справиться с Ираном». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и B: Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США.
Коснулся или нет? Как Португалия победила Уругвай благодаря «недоголу Криштиану»
В заключительном матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии благодаря дублю Бруну Фернандеша обыграла Уругвай (2:0) и оформила досрочный выход в плей-офф.
Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и В 29.11.2022
29 ноября пройдут матчи третьего тура в группах А и В чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Каземиро «исполнил» Неймара! Как Бразилия победила Швейцарию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Пятикратные чемпионы мира одержали вторую победу в группе G – над сборной Швейцарии (1:0) – и досрочно вышли в 1/8 финала.
Бороться с Валиевой на чемпионате России могут четверо, и Трусовой среди них нет. Итоги Гран-при
По общему зачету завершившейся серии из шести турниров можно определить не только будущих финалистов Гран-при, но и весь расклад сил в российской «фигурке».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика