Две шайбы Хуснутдинова принесли СКА победу над «Сочи»

СКА на своем льду нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
В составе СКА дубль оформил Марат Хуснутдинов (12-я и 49-я минуты). По шайбе забросили Дмитрий Яшкин (15-я), Александр Никишин (36-я) и Никита Гусев (52-я).
Гости ответили голами в исполнении Никиты Зоркина (41-я) и Тимура Хафизова (44-я).
Таким образом, СКА с 61 очком лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» находится на 11-й строчке, имея в своем активе 16 очков.
источник: «Советский спорт»