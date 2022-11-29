Тренер «Куньлуня» Айрленд назвал причину разгромного поражения от «Металлурга»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:6).

Отметим, что единственную шайбу в составе пекинской команды забросил нападающий Тайлер Вон.

«Сложно комментировать игру команды, когда проигрываешь 1:6, но таков результат. В первом периоде смотрелись хорошо, а затем потерялись и допустили кучу нелепых ошибок. В этом причина поражения. Нам не хватает сил противостоять сопернику с глубоким составом и большим бюджетом. Есть и позитивные моменты. Мы прибавляем в скоростных качествах», – приводит слова Айрленда пресс-служба КХЛ.

Добавим, что на данный момент «Куньлунь» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 29 очков после 37 игр.

2 декабря команда Айрленда встретится дома с московским «Динамо».