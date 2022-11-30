Два очка Свечникова помогли «Каролине» победить «Питтсбург»

«Каролина Харрикейнз» в овертайме победила «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил 14-ю шайбу в этом сезоне, а в овертайме отдал голевую передачу. Голкипер команды Петр Кочетков отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.
«Харрикейнз» набрал 29 очков и занимает пятое место в Восточной конференции, у «Питтсбурга» 26 очков и восьмое место там же.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» - «Каролина – 2:3ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1).
Голы:
1:0 – Кросби (Гюнцель, Жозеф), 04:34
1:1 – Нечас (Пеши, Ахо), 25:45
1:2 – Свечников (Ахо, Ноесен), 37:38
2:2 – Гюнцель (Питри, Кросби), 59:02
2:3 – Пеши (Свечников, Джарвис), 62:20
Вратари: Джерри – Кочетков.