Два очка Свечникова помогли «Каролине» победить «Питтсбург»

«Каролина Харрикейнз» в овертайме победила «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил 14-ю шайбу в этом сезоне, а в овертайме отдал голевую передачу. Голкипер команды Петр Кочетков отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

«Харрикейнз» набрал 29 очков и занимает пятое место в Восточной конференции, у «Питтсбурга» 26 очков и восьмое место там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» - «Каролина – 2:3ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1).

Голы:

1:0 – Кросби (Гюнцель, Жозеф), 04:34

1:1 – Нечас (Пеши, Ахо), 25:45

1:2 – Свечников (Ахо, Ноесен), 37:38

2:2 – Гюнцель (Питри, Кросби), 59:02

2:3 – Пеши (Свечников, Джарвис), 62:20

Вратари: Джерри – Кочетков.