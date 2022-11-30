«Тампа» проиграла «Бостону», Кучеров отдал голевой пас

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» – «Тампа-Бэй» завершился в пользу хозяев – 3:1.
В составе победителей дубль оформил Тейлор Холл. Также отличился Брэд Маршанд. У проигравших шайбу забросил Стивен Стэмкос, а в качестве ассистента выступил российский форвард Никита Кучеров.
Его соотечественник и партнер по команде, вратарь «молний» Андрей Василевский, отразил 23 броска из 25.
Таким образом, «Брюинз» одержали вторую победу кряду, а «Лайтнинг» проиграли второй матч из последних четырех.
2 декабря «Тампа» сыграет с «Филадельфией», а «Бостон» через два дня встретится с «Колорадо».
НХЛ. Регулярный чемпионат
Бостон – Тампа-Бэй – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы:
1:0 – 2 Холл (Фредерик, Карло)
1:1 – 39 Стэмкос (Пойнт, Кучеров)
2:1 – 43 Холл (Фолиньо, Заха)
3:1 – 60 Маршанд (Крейчи)
Вратари: Сваймен 27/28 – Ан. Василевский 23/25.