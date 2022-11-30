«Калгари» победила «Флориду», Бобровский пропустил шесть шайб

«Калгари Флэймз» на своем льду победили «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Калгари завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

Российский хоккеист «Калгари» Никита Задоров результативными действиями в матче не отметился, а вот голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил лишь 17 из 23 бросков.

«Калгари» прервал свою трехматчевую серию поражений и с 23 очками занимает восьмое место в Западной конференции. У «Флориды» 24 очка и десятое место на Востоке.