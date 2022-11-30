World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Сиэтл Кракен» и «Лос-Анджелес Кингз» забросили 17 шайб на двоих

Решающей стала шайба, заброшенная в овертайме.
30 ноября 2022 09:30
автор: Александр Евграфов

«Сиэтл Кракен» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Команды забросили друг другу 17 шайб. Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 9:8 (3:3, 5:3, 0:2, 1:0) в пользу гостей. Победная шайба была заброшена в овертайме. Игра стала самой результативной в этом сезоне НХЛ.

К 30-й минуте встречи счет в матче был 7:5 в пользу «Кракен». Матч стал 11-м в истории НХЛ, когда команды забросили 12 шайб к середине встречи/

«Сиэттл» набрал 31 очко и занимает второе место в Западной конференции, у «Лос-Анджелеса» 28 очков и пятое место там же.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Сиэтл Кракен» и «Лос-Анджелес Кингз» забросили 17 шайб на двоих
Решающей стала шайба, заброшенная в овертайме.
30.11.2022 09:30
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Калгари» победила «Флориду», Бобровский пропустил шесть шайб
«Флэймз» прервали трехматчевую серию поражений.
30.11.2022 09:04
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Ванкувер»
До достижения Горди Хоу россиянину осталось забросить восемь шайб, до Гретцки – 101.
30.11.2022 08:42
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Тампа» проиграла «Бостону», Кучеров отдал голевой пас
Встреча завершилась со счетом 1:3.
30.11.2022 08:33
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Два очка Свечникова помогли «Каролине» победить «Питтсбург»
Российский нападающий сделал голевую передачу в овертайме.
30.11.2022 08:22
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в выездных матчах
Дубль в матче с «Ванкувером» позволили россиянину обойти канадца.
30.11.2022 08:01
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Тренер «Куньлуня» Айрленд назвал причину разгромного поражения от «Металлурга»
Клуб из Пекина уступил своему сопернику со счетом 1:6 в матче КХЛ.
29.11.2022 23:32
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Две шайбы Хуснутдинова принесли СКА победу над «Сочи»
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл первый из последних трех матчей.
29.11.2022 22:02
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Металлург» разгромил на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ
Встреча прошла в Мытищах.
29.11.2022 21:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Белорусский хоккеист Шарангович признан третьей звездой дня в НХЛ
На счету форварда дубль в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».
29.11.2022 11:36
Хоккей
автор: Александр Евграфов
США — плей, Иран — офф! Как американцы вместе с англичанами пробились в 1/8 финала ЧМ-2022 (видео)
В заключительных матчах группы В чемпионата мира Иран уступил США - 0:1, а Англия взяла верх над Уэльсом - 3:0. В плей-офф американцы сыграют с Нидерландами, а англичане - с Сенегалом.
Пулишич забил главный мяч своей жизни ценой травмы! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Австралия – Дания, Тунис – Франция, Саудовская Аравия – Мексика, Польша – Аргентина: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах C и D 30.11.2022
30 ноября Лионель Месси и Роберт Левандовски разыграют билет в плей-офф ЧМ-2022. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах C и D.
Двадцать лет спустя! Как Сенегал второй раз в истории попал в 1/8 финала чемпионата мира (видео)
Сенегал благодаря победе над Эквадором в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:1) вышел в 1/8 финала вместе с Нидерландами, которые в параллельном матче переиграли Катар (2:0). Главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе пробился в плей-офф ЧМ спустя 20 лет после того, как сделал это в качестве капитана своей сборной.
«Польша проиграет Аргентине, но выйдет в плей-офф». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Тунис – Франция, Австралия – Дания, Польша – Аргентина, Саудовская Аравия – Мексика.
Малинину поставили меньше Семененко, Трусова снялась с чемпионата России по прыжкам. Что нового в фигурном катании
В Финляндии прошел последний отборочный этап международной серии Гран-при. Теперь известны шестерки финалистов во всех видах катания.
Каталажка вместо мундиаля. Как испанский болельщик хотел попасть на ЧМ-2022, а оказался в иранской тюрьме
Испанец Сантьяго Санчес намеревался дойти пешком до Катара, чтобы поболеть на чемпионате мира за свою сборную, но вояж обернулся для него кошмаром.
«Кейн должен забить Уэльсу, Штаты могут не справиться с Ираном». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и B: Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США.
Коснулся или нет? Как Португалия победила Уругвай благодаря «недоголу Криштиану»
В заключительном матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии благодаря дублю Бруну Фернандеша обыграла Уругвай (2:0) и оформила досрочный выход в плей-офф.
Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и В 29.11.2022
29 ноября пройдут матчи третьего тура в группах А и В чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика