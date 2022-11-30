«Сиэтл Кракен» и «Лос-Анджелес Кингз» забросили 17 шайб на двоих

«Сиэтл Кракен» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Команды забросили друг другу 17 шайб. Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 9:8 (3:3, 5:3, 0:2, 1:0) в пользу гостей. Победная шайба была заброшена в овертайме. Игра стала самой результативной в этом сезоне НХЛ.

К 30-й минуте встречи счет в матче был 7:5 в пользу «Кракен». Матч стал 11-м в истории НХЛ, когда команды забросили 12 шайб к середине встречи/

«Сиэттл» набрал 31 очко и занимает второе место в Западной конференции, у «Лос-Анджелеса» 28 очков и пятое место там же.