Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

В победном матче против «Ванкувера» (5:1) Овечкин побил достижение Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в гостевых матчах. Вратарь «Ванкувер» Мартинс стал 165-м вратарем лиги, кому забрасывал Овечкин.

Это третий показатель в НХЛ. Больше только у Яромира Ягра (178) и Патрика Марло (177). Овечкин по этому показателю обогнал Марка Мессье, который поражал ворота 164 голкиперов.

В 24 матчах текущего сезона Овечкин набрал 23 (13+10) очка.

Второй звездой дня признано нападение «Сиэтл Кракен», хоккеисты которого забросили девять шайб в ворота «Лос-Анджелеса». Игра стала самой результативной в текущем сезоне.

Третьей звездой назван Блэйк Уилер из «Виннипега», на счету которого хет-трик и голевая передача в домашней игре с «Колорадо» (5:0).