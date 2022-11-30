«Амур» разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ

Хабаровский «Амур» разгромил нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, взяв реванш за поражение двухдневной давности.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.

К концу второго периода «Амур» забросил четыре безответные шайбы в ворота гостей. Отличились Павел Махановский (7-я минута), Денис Вихарев (23), а далее Сергей Дубакин за три минуты оформил дубль (33, 36).

В третьем периоде гостям удалось отыграть одну шайбу, отличился Булат Шафигуллин. А на 55-й минуте гости решили снять вратаря, заменив его полевым игроком, и Ян Дрозг наказал за этот риск, забросив шайбу в пустые ворота.

Вратарь «Амура» Евгений Аликин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам.

«Амур» набрал 32 очка и переместился на девятое место в Восточной конференции, у «Нефтехимика» 31 очко и он замыкает турнирную таблицу Востока.

В следующей игре 2 декабря «Амур» примет нижегородское «Торпедо», а 4 декабря «Нефтехимик» сыграет дома с ярославским «Локомотивом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы:

1:0 – Махановский (Аляев, Шаров), 06:32

2:0 – Вихарев (Дрозг), 22:20

3:0 – Дубакин (Дрозг, Ли), 32:11 (бол.)

4:0 – Дубакин (Вихарев), 35:13.

4:1 – Шафигуллин (Кашников), 45:28

5:1 – Дрозг, 54:53 (в пустые ворота),

Вратари: Аликин - Тихомиров