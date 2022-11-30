«Торпедо» одержало волевую победу в гостях над «Адмиралом» в матче КХЛ

Нижегородское «Торпедо» победило «Адмирал» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч в Владивостоке завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева льда открыли счет уже на 4-й минуте, отличился Динар Хамидуллин. На 14-й минуте Максим Федотов сравнял счет. Победную шайбу для нижегородцев забросил на 26-й минуте Егор Виноградов.

«Торпедо» набрало 46 очков и занимает четвертое место в Западной конференции, у «Адмирала» столько же очков и четвертое место на Востоке.

Следующую игру «Торпедо» проведет 2 декабря в Хабаровске против «Амура», а «Адмирал» 5 декабря примет «Амур».

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«Адмирал» (Владивосток) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Хамидуллин (Гареев), 03:38

1:1 – Федотов (Ларионов, Орлов), 14:04

1:2 – Виноградов (Летунов, Ян), 25:44

Вратари: Себеряков - Кульбаков