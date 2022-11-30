World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Трактор» проиграл «Барысу» в Челябинске

Российская команда проиграла третий матч подряд в КХЛ.
30 ноября 2022 19:25
автор: Максим Скороходов

«Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Барысу» со счетом 1:4.

За казахстанскую команду забивали Михаил Рахманов (4-я минута), Адиль Бекетаев (22), Алекс Грант (24) и Никита Михайлис (53). У российского клуба заброшенной шайбой отличился Михаил Горюнов-Рольгизер (29).

У обоих команд теперь по 33 очка, клуб из Астаны находится выше по дополнительным показателям, замыкая восьмерку лучших на Востоке.

«Барыс» 2 декабря примет «Автомобилист», а «Трактор» в этот же день сыграет в гостях против «Салавата Юлаева».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Трактор» проиграл «Барысу» в Челябинске
Российская команда проиграла третий матч подряд в КХЛ.
30.11.2022 19:25
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Торпедо» одержало волевую победу в гостях над «Адмиралом» в матче КХЛ
Хозяева льда повели в матче, но удержать победный счет не смогли.
30.11.2022 15:32
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Амур» разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ
Хабаровский клуб взял реванш за поражение двухдневной давности.
30.11.2022 15:15
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий оформил дубль и забил 165-му вратарю лиги.
30.11.2022 11:12
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Сиэтл Кракен» и «Лос-Анджелес Кингз» забросили 17 шайб на двоих
Решающей стала шайба, заброшенная в овертайме.
30.11.2022 09:30
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Калгари» победила «Флориду», Бобровский пропустил шесть шайб
«Флэймз» прервали трехматчевую серию поражений.
30.11.2022 09:04
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Ванкувер»
До достижения Горди Хоу россиянину осталось забросить восемь шайб, до Гретцки – 101.
30.11.2022 08:42
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Тампа» проиграла «Бостону», Кучеров отдал голевой пас
Встреча завершилась со счетом 1:3.
30.11.2022 08:33
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Два очка Свечникова помогли «Каролине» победить «Питтсбург»
Российский нападающий сделал голевую передачу в овертайме.
30.11.2022 08:22
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в выездных матчах
Дубль в матче с «Ванкувером» позволили россиянину обойти канадца.
30.11.2022 08:01
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Бельгийцы поедут домой, Испания станет первой в группе». Прогноз Гришина на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах E и F: Хорватия - Бельгия, Канада - Марокко, Япония - Испания, Коста-Рика - Германия.
«Пуля» с Урала, танцующий грек и новый «летун» Мишина. Пять открытий Гран-при России-2022
Хит-парад новых звезд нашей «фигурки», которые зажглись в только что завершившейся серии турниров.
В одном корейском голе от доезда на экспрессе с коэффициентом 10 201! Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Станет ли Роналду «саудитом»? Похоже, полмиллиарда евро заставят Криштиану завязать с серьезным футболом
Как уверяет испанская Marca, саудовский клуб «Аль-Наср» практически договорился о подписании контракта с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Польша проиграет Аргентине, но выйдет в плей-офф». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Тунис – Франция, Австралия – Дания, Польша – Аргентина, Саудовская Аравия – Мексика.
Овечкин побил рекорд Гретцки! Пока по голам на выезде (видео)
Дубль Александра Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Ванкувером» (4:1) и позволил россиянину обойти Уэйна Гретцки по голам в гостевых матчах НХЛ за карьеру.
США — плей, Иран — офф! Как американцы вместе с англичанами пробились в 1/8 финала ЧМ-2022 (видео)
В заключительных матчах группы В чемпионата мира Иран уступил США - 0:1, а Англия взяла верх над Уэльсом - 3:0. В плей-офф американцы сыграют с Нидерландами, а англичане - с Сенегалом.
Пулишич забил главный мяч своей жизни ценой травмы! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Австралия – Дания, Тунис – Франция, Саудовская Аравия – Мексика, Польша – Аргентина: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах C и D 30.11.2022
30 ноября Лионель Месси и Роберт Левандовски разыграют билет в плей-офф ЧМ-2022. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах C и D.
Двадцать лет спустя! Как Сенегал второй раз в истории попал в 1/8 финала чемпионата мира (видео)
Сенегал благодаря победе над Эквадором в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:1) вышел в 1/8 финала вместе с Нидерландами, которые в параллельном матче переиграли Катар (2:0). Главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе пробился в плей-офф ЧМ спустя 20 лет после того, как сделал это в качестве капитана своей сборной.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика