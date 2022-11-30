«Трактор» проиграл «Барысу» в Челябинске

«Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Барысу» со счетом 1:4.

За казахстанскую команду забивали Михаил Рахманов (4-я минута), Адиль Бекетаев (22), Алекс Грант (24) и Никита Михайлис (53). У российского клуба заброшенной шайбой отличился Михаил Горюнов-Рольгизер (29).

У обоих команд теперь по 33 очка, клуб из Астаны находится выше по дополнительным показателям, замыкая восьмерку лучших на Востоке.

«Барыс» 2 декабря примет «Автомобилист», а «Трактор» в этот же день сыграет в гостях против «Салавата Юлаева».