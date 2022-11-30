Московское «Динамо» одолело «Витязь» в овертайме 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Витязем» завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых.

Отметим, что основное время матча закончилось счетом 2:2. В составе домашней команды шайбами отметились Дмитрий Рашевский (28-я минута) и Никита Новиков (30). Голы гостей был забиты усилиями Скотта Уилсона и Тайлера Граоваца (13).

В овертайме снова отметился Дмитрий Рашевский (61) и поставил точку в матче.

Таким образом, московское «Динамо» набирает 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» находится на восьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.

2 декабря команда из Москвы сыграет на выезде с «Куньлунем»,а 3 декабря «Витязь» дома примет «Северсталь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Витязь» (Балашиха) – 2:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Уилсон (Яремчук, Бородкин), 03:40

1:1 – Рашевский (Миронов, Кудрявцев), 27:35

2:1 – Новиков ( Уил, Скоренов), 29:01

2:2 – Граовац, 42:04

3:2 – Рашевский (Миронов, Игумнов), 60:51

Вратари: Коновалов- Дорожко